Lille

FOOTBALL L'entraîneur argentin sera le coach du LOSC à partir du 1er juillet prochain...

Marcelo Bielsa lors de Caen-Marseille. - David Vincent/AP/SIPA

Francois Launay

Gérard Lopez a accompli son rêve. Depuis son arrivée au Losc en janvier, le nouveau propriétaire du club n’a jamais caché son ambition d’attirer Marcelo Bielsa sur le banc lillois. Beaucoup n’y croyaient pas mais la réalité est là : à partir du 1er juillet prochain, l’entraîneur argentin sera bien l’entraîneur du Losc. Dimanche midi, le club nordiste a annoncé avoir trouvé un accord avec l’ex-coach de l’ OM pour un bail de deux ans.

Grâce au pèse de Lopez Bielsa est bientôt la, Passi aussi pour faire gagner le LOSC. — Michel Seydoux (@miseydoux) February 19, 2017

« C’est un entraîneur qui a sa place dans n’importe quel club au monde »

« C’est un entraîneur qui a sa place dans n’importe quel club au monde, donc, qu’il ait choisi le Losc permet au projet de changer de dimension. Cela concrétise tout ce qu’on a dit pour l’instant sur le projet : tout ce qu’on allait faire, on l’a fait. », s’est réjoui à l’AFP Gérard Lopez, le propriétaire du club.

🔴 Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 ⤵️https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) February 19, 2017

Une semaine annonciatrice

Cette officialisation clôt une semaine où les signes d’une arrivée prochaine de l’Argentin au Losc n’ont pas manqué. Mardi, c’est Franck Passi, son fidèle adjoint à l’OM, qui a été nommé sur le banc lillois. Mercredi, « El Loco » a rencontré Gérard Lopez à Paris. Vendredi, Bielsa a assisté au 16e de finale de Gambardella perdu par les U19 du Losc face au PSG. Enfin, samedi, le coach était dans les tribunes du stade de Calais qui affrontait l’équipe réserve du club nordiste. Bref, tout semblait annoncer cet accord final.

Un casting parfait pour un blockbuster

Alors bien sûr, il faut toujours rester prudent. En juillet dernier, Bielsa avait trouvé un accord avec la Lazio Rome avant de se rétracter au dernier moment. Il n’empêche que le projet du nouveau Losc commence clairement à prendre de l’envergure. Avec Bielsa sur le banc, Luis Campos au recrutement et Marc Ingla, ex-dirigeant du Barça (2003-2008) pour gérer les affaires courantes au quotidien, Lille n’est pas loin d’avoir pris la crème de la crème du football moderne. Le casting est parfait, ne manque plus qu’à écrire le scénario du blockbuster. Car l’an prochain, Lille visera bien plus haut que la lutte pour le maintien.

J'ai quand même hâte de voir la cohabitation Campos-Bielsa — Shavinz// (@ShavinzCS) February 19, 2017

