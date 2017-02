Lille

FOOTBALL Le capitaine nordiste s'exprime sur la situation difficile de son club, 17e de Ligue 1...

Rio Mavuba et Lille vivent une saison difficile - FRED TANNEAU / AFP

Francois Launay

C’est l’un des grands anciens du club nordiste. Au Losc depuis neuf ans, Rio Mavuba n’avait jamais connu une situation aussi difficile que cette saison. De retour de blessure après deux mois et demi d’absence, le capitaine va essayer de reprendre la barre d’un bateau nordiste à la dérive.

Dix-septième de Ligue 1, Lille se déplace samedi à Caen (18e) pour un match très important pour son maintien dans l’élite. Avec un troisième entraîneur aux manettes. Après Frédéric Antonetti puis Patrick Collot, c’est désormaisFranck Passi qui va diriger une équipe en grosse panne de confiance comme le reconnaît Rio Mavuba.

La situation que vit le Losc cette saison est plutôt inhabituelle…

C’est vrai. Cela fait maintenant neuf ans que je suis au Losc et je n’étais pas habitué à ça ? Cela fait deux ans que ça bouge. Il faut s’adapter au plus vite. Et vu la situation où on est, on n’a pas le temps de se poser des questions. Il faut avancer avec l’équipe et l’entraîneur qui sont en place.

Avez-vous conscience que le club peut descendre en Ligue 2 ?

Bien sûr ! Et justement, il faut interpeller tout le monde là-dessus. On a tendance à se dire que c’est le Losc et que ça ne peut pas nous arriver. Mais des très grands clubs sont déjà descendus dans le passé et ont eu du mal à s’en remettre. Il faut rester en alerte et être vigilant. Il nous reste treize finales à jouer, à commencer par le match à Caen ce samedi. On doit tous se remettre en question. On s’est peut-être tous laissés aller en se disant qu’on avait raté le début de saison et en pensant déjà à l’année prochaine. Il faut que tout le monde se réveille. On doit sauver le club et retrouver les valeurs du Losc sur le terrain à savoir un club où on ne lâche pas et où on bosse. On peut faire largement mieux que ce qu’on fait actuellement.

Comment le vestiaire a vécu les nombreux changements arrivés cet hiver ?

On sait qu’il y a un nouveau projet, une nouvelle politique avec beaucoup de jeunes joueurs qui vont arriver. A nous de bien accueillir les recrues comme on aimerait être accueilli dans un nouveau club. Ça v aller de mieux en mieux même si on n’a pas de temps. Et vu la situation, il faut vite que l’intégration se fasse pour qu’on retrouve vite une équipe. On a besoin de tout le monde pour sauver le club et il faut mettre les états d’âme de côté entre ceux qui jouent, ceux qui ne débutent pas, ceux qui ne sont pas dans le groupe. On n’a pas le temps de penser à sa petite personne. Il faut penser collectif. On est tous dans le même bateau.

