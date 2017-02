Lille

FOOTBALL L'ex-coach de l'OM succède à l'entraîneur intérimaire...

Franck Passi le 21 septembre 2016 à Rennes - DAMIEN MEYER / AFP

Francois Launay

Et un nouveau rebondissement dans la saison folle du LOSC ! Après trois défaites d’affilée en Ligue 1 qui a vu le club nordiste plonger à un point de la zone rouge, les dirigeants lillois ont décidé d’éjecter Patrick Collot de son poste d’entraîneur. Arrivé le 22 novembre en remplacement de Frédéric Antonetti, le coach intérimaire sera resté moins de trois mois sur le banc avant de céder sa place à Franck Passi. « Une décision qui s’inscrit dans un cadre plus large », a indiqué à l’AFP le propriétaire du club, Gérard Lopez.

Rajoutez à ça un changement de propriétaire avec le rachat du club mi-janvier par l’homme d’affaires Gérard Lopez. Sans oublier un mercato hivernal (sept arrivées, sept départs) qui a profondément modifié l’équilibre d’un vestiaire où anciens et nouveaux semblent avoir du mal à cohabiter.

Un choix étonnant au premier abord

Bref, dans cette saison folle depuis le début, la situation est explosive. Lille est au bord du gouffre et pour éteindre l’incendie, le club a donc décidé de faire appel à Franck Passi. Au premier abord, cette décision est un peu étonnante.

Longtemps adjoint de l’Olympique de Marseille sous Elie Baup, José Anigo puis Marcelo Bielsa, l’ancien milieu de terrain a pris la lumière quand il a remplacé au pied levé Michel, l’entraîneur espagnol, limogé de l’OM en avril 2016.Jusqu’en octobre dernier et l’arrivée de Rudi Garcia, Passi est resté en poste avec un bilan mitigé : 16 matchs dont cinq victoires, cinq nuls et six défaites).

Passi pour attirer Bielsa ?

Pour sauver un club de la relégation, le LOSC a donc choisi un coach à l’expérience très limitée et pas vraiment couronnée de succès. Mais quand on y regarde de plus près, Passi est surtout un proche et l’ex-adjoint de Marcelo Bielsa dont rêve le LOSC pour reprendre le flambeau à l’intersaison. « El Local », comme on le surnomme sur la Canebière, annoncerait donc l’arrivée d’El Loco en juin prochain.

Sauf que Lille fait un véritable pari avec ce choix. Tant que Bielsa n’a pas signé, tout peut arriver. Rappelons qu’en début de saison, il avait trouvé un accord avec la Lazio Rome avant de se raviser la veille de son arrivée. Et personne n’a oublié son départ fracassant de l’OM après une journée de championnat en août 2015. Si son arrivée est probable au LOSC, elle pourrait aussi ne jamais se produire, surtout si le club se retrouve relégué par malheur en Ligue 2. Le pire n’est pas encore arrivé et Franck Passi est justement là pour l’éviter. Il a quatre mois pour réussir sa mission.

