FAITS DIVERS Le mis en cause est en charge des finances dans la commune d’Andres…

La commune d'Andres, dans le Pas-de-Calais. - Google Maps

Mikael Libert

Drame au village. Lundi, un adjoint au maire de la petite commune d’Andres, à une vingtaine de kilomètres au sud de Calais, a été interpellé par la gendarmerie. Il est soupçonné d’avoir poignardé son épouse qui venait de demander le divorce selon La Voix du Nord.

Lundi soir, une dispute a éclaté au domicile de l’adjoint en charge des finances et de son épouse. Cette dernière venait d’annoncer à son mari qu’elle comptait demander le divorce. Dans des circonstances qui restent à déterminer, l’homme s’est emparé d’un couteau et a porté plusieurs coups à sa femme la blessant à l’abdomen et à la cuisse. Selon le procureur de la république de Boulogne-sur-Mer, le mis en cause a aussi expliqué qu’une fois sa femme au sol, il l’avait frappée et tenté de l’étrangler.

L’épouse s’enfuit grâce à sa fille

C’est grâce à la fille du couple, âgée de 14 ans, que les violences ont cessé, permettant à la victime de prendre la fuite pour trouver refuge chez un voisin avant d’être transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

L’adjoint, lui, a été interpellé par les gendarmes. A l’issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le parquet de Boulogne-sur-Mer qui a demandé son placement en détention provisoire pour tentative d’homicide.

