POLITIQUE Sur le modèle de bertrand2017, baroin2017 ou wauquiez2017, 20 Minutes Lille a créé un nom de domaine darmanin2017.fr. Et c'est très, très simple...

Olivier Aballain, avec Mikaël Libert (vidéo)

L’habit ne fait pas le moine, et le site Internet ne fait pas le candidat. Les derniers développements du «Pénélope Gate », qui embarrasse la campagne présidentielle de François Fillon à droite, ont provoqué le fleurissement de sites de campagne de substitution.

De bertrand2017.fr à wauquiez2017, les hypothèses de remplacement ne manquent pas, mais aucun des candidats potentiels ne reconnaît être à l’initiative de la création de ces noms de domaine.

« Soit il y a des petits malins, soit il y a des gens qui se disent que ça pourrait m’intéresser et qu’il pourrait y avoir de l’argent à se faire », a commenté Xavier Bertrand ce mercredi matin.

Quelques minutes et moins de 7 euros par an

Et effectivement, 20 Minutes a fait le test : il n’a pas fallu plus de quelques minutes et d’une vingtaine de clics pour créer darmanin2017.fr, du nom du maire de Tourcoing, ex-porte parole de Nicolas Sarkozy et jeune poids lourd de la politique nordiste. « Drôle d’occupation », a commenté l’intéressé, en quelques SMS amusés.

Chauvin, 20 Minutes Lille s’est tourné vers le roubaisien OVH, n°1 européen de l’hébergement internet. Aucune preuve d’identité n’est nécessaire pour réserver le nom de domaine espéré. Il suffit de remplir un formulaire avec une adresse mail valide, et bien sûr, un code de carte bleue.

Pour 6,59 euros, nous voilà attributaires de l’adresse www.darmanin2017.fr jusqu’au 31 janvier 2018. Cerise sur le gâteau : une recherche d’infos (« Whois ») sur le nouveau nom de domaine ne fait même pas apparaître le patronyme de son créateur. Une rumeur de candidature, ni vu, ni connu.

P.S. : Il va sans dire que le nom de domaine darmanin2017.fr sera cédé sans surcoût au candidat éventuel, s’il en fait la demande.

