POLÉMIQUE Témoignages d’experts à l’appui, le candidat Macron « persiste et signe » dans ses propos polémiques sur le bassin minier…

Emmanuel Macron lors de son meeting à Lille. - M.Libert / 20 Minutes

Mikael Libert

Appeler un chat un chat. Vendredi, une phrase lâchée par Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, lors d’une visite à Nœux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, avait suscité émotion et réaction enflammées.

Il avait évoqué l’omniprésence de l’alcoolisme et du tabagisme dans cette région. Depuis, l’ancien ministre de l’Economie n’en finit plus de se justifier. Et si le fond était vrai malgré une approche maladroite.

A tort ou à raison ?

Emmanuel Macron, par le biais de la page Facebook de son mouvement, « En marche », avait déjà répondu aux diverses attaques venant aussi bien de l’extrême gauche que de l’extrême droite, en passant pas les écologistes et Les Républicains.

Mais ce lundi, il a remis le couvert en se fendant d’un long communiqué de presse dans lequel il persiste « à nommer les choses » pour mieux « affronter la réalité ». Il en a profité pour mettre un tacle au parti communiste, « ceux qui ont abandonné ces territoires » et au Front national, ceux qui « leur mentent ».

Mais c’est la seconde partie du communiqué qui est vraiment intéressante. Il livre les témoignages de deux « experts » qui vont dans son sens. « La mortalité liée à la consommation immodérée d’alcool y atteint deux fois l’indice national, elle peut culminer à six fois la mortalité française dans les secteurs les plus affectés », explique ainsi Olivier Lacoste, Directeur de l’Observatoire Régional de la Santé.

« Pour ce qui est des décès liés à l’alcool, le taux des Hauts de France est même 35 % plus élevé que celui de la Bretagne, classé second de ce triste palmarès », assure Thomas Werquin, Président de l’ Association d’expertise citoyenne Axe Culture.

