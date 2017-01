Lille

FOOTBALL L’homme d’affaires rêve d’attirer le coach argentin dans le Nord…

Francois Launay

Un nouveau propriétaire mais pas encore de nouvel entraîneur. SiGérard Lopez vient de prendre le pouvoir au Losc, il n’est pas arrivé avec un coach sous le bras. Pour l’instant, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois cherche activement un technicien. Dans la short-list figure évidemment Marcelo Bielsa.

Très proches, les deux hommes discutent souvent « foot et cinéma » et un contrat de deux ans et demi à trois ans a même été proposé. Mais pour l’instant, El Loco n’est toujours pas Lillois.

« On en parle en détail mais rien n’est fait », reconnaît Gérard Lopez

« Bielsa est un ami avec qui je parle beaucoup de foot. Je suis fan de Marcelo, j’adore le jeu qu’il pratique, j’aime beaucoup le fait qu’il est capable de pousser des jeunes. Une discussion avec Marcelo sur un projet n’est pas une discussion de contrat. On en parle en détail mais rien n’est fait. Si on considère que Marcelo est la personne idéale et inversement, il y a une chance qu’il soit entraîneur », a répondu ce vendredi Gérard Lopez lors d’une conférence de presse.

Collot pourrait finir la saison sur le banc

Une chose est sûre : Bielsa répond aux critères demandés par Lopez pour son futur entraîneur au LOSC à savoir : « un entraineur doit créer du spectacle et du jeu ». Mais à croire le nouveau propriétaiire du club, d’autres entraîneurs correspondent aussi à ce profil.

Reste à savoir quand sera nommé le futur coach nordiste. « Ça peut prendre des semaines ou des mois », reconnaît Lopez. Vu que rien n’est encore tranché, Patrick Collot reste pour l’instant aux commandes du club. « C’est un projet à long terme. On n’a pas la pression de faire des choix tout de suite. Avec Patrick Collot, on a le luxe du temps. Il peut très bien finir la saison sur le banc », reconnaît l’homme d’affaires. Même si l’ombre de son remplaçant risque de planer souvent au-dessus de lui…

