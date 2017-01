Lille

ÉDUCATION Faute d'avoir pu remplacer une pièce de chauffage défectueuse, le lycée Pierre-Forest de Maubeuge est condamné à subir les rigueurs de l'hiver...

Le lycée Pierre-Forest de Maubeuge, en 2009 - Google Street View

Olivier Aballain

Les gants, ce n’est quand même pas pratique pour taper au clavier. La Voix du Nord révèle ce jeudi que les enseignants et élèves du lycée Pierre-Forest, à Maubeuge, vont devoir se passer de chauffage jusqu’à la fin du mois de février.

Lâché par un échangeur thermique, l’établissement attaque l’année 2017 avec des températures de 12°C dans certaines classes, voire 5°C dans les ateliers.

Conséquence : les élèves ne quittent plus leurs manteaux, voire leurs gants. Le lycée Pierre-Forest, qui accueille un peu plus de 1.200 élèves encadrés par 200 enseignants, a été bâti en 1963, et attend impatiemment une rénovation.

Des travaux pratiques tronçonnés pour éviter les rhumes

Mais les crédits ont mis du temps à se débloquer. Un premier plan de rénovation a tout de même été adopté en octobre pour 2,9 millions d’euros, essentiellement pour sécuriser et mettre le bâtiment aux normes.

Concernant le chauffage, le proviseur précise avoir alerté dès le mois de mai le conseil régional, gestionnaire des locaux, d’autant que le lycée avait déjà connu des problèmes analogues à l’hiver 2016-2016.

Finalement, le remplacement de la pièce de chauffage défectueuse devrait pouvoir se faire sur les crédits régionaux 2017. Mais le temps de débloquer les fonds, de commander la pièce et de programmer l’intervention, cela mènera aux vacances de février.

En attendant, les radiateurs restent désespérément tièdes, et certains cours en ateliers sont tronçonnés pour éviter de rendre tout le monde malade.

Selon la Voix du Nord, certains professeurs envisagent d’exercer un droit de retrait. Selon l’article R4223-13 du Code du travail, l’employeur est tenu de « maintenir une température convenable » dans les locaux fermés affectés au travail.

