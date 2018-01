Marseille: Dominique Tian, premier adjoint, condamné à 1,5 millions d’euros d’amende et trois ans inéligibilité

A.M. avec AFP

FRAUDE Il a été condamné pour « déclaration mensongère de patrimoine » et « blanchiment de fraude fiscale »…

Le député LR Dominique Tian — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Dominique Tian, premier adjoint à la mairie de Marseille, a été condamné pour « déclaration mensongère de patrimoine » et « blanchiment de fraude fiscale ».

Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, 1.5 millions d’euros d’amende et trois ans d’inéligibilité.

Son avocat a prévu de faire appel.

Dominique Tian, ex-député (LR) et premier adjoint au maire de Marseille, a été lourdement condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour « déclaration mensongère de patrimoine » et « blanchiment de fraude fiscale ». Au total, douze mois avec sursis, 1,450 million d’euros d’amende et trois ans d’inéligibilité ont été prononcés à son encontre.

« Les faits commis sont d’une particulière gravité », a souligné la présidente Dominique de Perthuis en dénonçant « une violation de la loi et de l’égalité devant l’impôt » par « un élu de la République » dont le comportement se devait d’être « exemplaire ». Ces faits ne peuvent que « nourrir la méfiance des citoyens envers ceux qui les représentent », a-t-elle déploré.

>> A lire aussi : «Deux mandats de trop» pour «un mauvais maire», la violente charge de Muselier contre Gaudin

Appel du jugement

Le parquet avait requis un an avec sursis, 300.000 euros d’amende, et cinq ans d’inéligibilité. Interrogé par l’AFP, Dominique Tian, qui se considère comme un candidat potentiel à la succession de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, a indiqué qu’il allait faire appel du jugement.

« C’est une décision stupéfiante pour quelqu’un qui, de lui-même, a porté connaissance de sa situation à l’administration fiscale et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). C’est un très mauvais signal donné à ceux qui voudront régulariser leur situation fiscale », a-t-il déclaré.

Bref | Dominique Tian (LR) condamné à un an de prison avec sursis et une amende 1 450 000 euros https://t.co/OozPYrwNt7 — Marsactu (@Marsactu) January 26, 2018

À l’audience, son avocat avait réclamé la relaxe en parlant d’un « fait isolé, un accident dans une vie honorable » et demandé au tribunal de ne pas « décider à la place des électeurs de Marseille ».

>> A lire aussi : «Ce sont mes amis que je soutiendrai», Jean-Claude Gaudin ne se représentera pas en 2020

Deux millions d’euros stockés

Le parquet avait délivré une citation directe à l’élu après que la HATVP, créée dans la foulée de l’affaire Cahuzac, a saisi le procureur de la République de ses doutes sur la sincérité de la déclaration de patrimoine de l’élu. Ce dernier avait auparavant contacté la cellule transactionnelle de Bercy pour régulariser sa situation fiscale dans le cadre de la circulaire Cazeneuve de 2013 portant sur les détenteurs d’avoirs non-déclarés à l’étranger.

Ma réaction à la décision du Tribunal correctionnel de Paris : https://t.co/h2yogswU5B — Dominique TIAN (@Dominique_TIAN) January 26, 2018

Il avait alors payé 664.000 euros dont une majoration de 129.000 euros et 70.000 euros d’amende pour régulariser sa situation. En contrepartie, il n’avait pas été poursuivi pour fraude fiscale. Mais cette régularisation a mis en lumière l’existence de comptes dans trois banques suisses, « Lombard Odier, Pictet et UBS » dans lesquels près de deux millions d’euros étaient placés depuis des années.

Sur cette somme dissimulée au fisc, Tian et ses deux frères n’ont pas payé de droits de succession et ont perçu les bénéfices réalisés au cours des années par les banquiers sur l’argent placé par leur père à partir de 1976.