Jawad Bendaoud est sans doute le prévenu réclamant le droit au silence le plus bavard que la justice n’a jamais eu à juger. Une question de tempérament. « Calme comme une bombe », de son propre aveu, « il explose » dès qu’on le « touche ». Et vendredi, les avocats des parties civiles se sont justement relayés, toute la journée, à la barre de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour tenter de le « toucher » au sujet des terroristes du 13-Novembre qu’il est accusé d’avoir hébergés.

>> Procès : « Je veux que Jawad me regarde dans les yeux », martèle une victime

Le premier est Georges Holleaux, avocat de plusieurs victimes des attentats. A sa question un peu perfide, il n’obtient pour réponse qu’une bordée d’insultes. « Voleur de mobylette. » « Avocat de merde. » « Vieux Monsieur. » Les menaces suivent immédiatement. Rendez-vous est pris pour s’expliquer « d’homme à homme » une fois que Jawad Bendaoud sera « dehors ».

#Jawad : C'est toujours aussi tendu. Alors que Me Holleaux tente d'interroger Jawad #Bendaoud, celui-ci s'énerve encore...

"Essayez pas de bidouiller la salle. Il prend les gens pour des cons ou quoi. C’est quoi le problème. On va s’arrêter là. Stop. On s’arrête là."