Lorraine: Pour 4 euros, un père pousse son fils dans les escaliers

Un père de famille comparaissait mercredi devant la justice pour des coups et insultes sur son fils, des faits survenus à Thionville (Moselle) en mai dernier. C’est l’infirmerie du collège, à qui l’ado s’était confié, qui avait permis de lancer la procédure judiciaire. Après avoir volé la somme de 4 euros dans la cagnotte familiale, son père l’avait poussé dans l’escalier avant de l’injurier, rapporte le Républicain Lorrain.

L’éducation en question

Si le père de famille a minimisé son comportement, une expertise psychologique et le rapport d’enquête précisent nos confrères ont permis de reconnaître que « les faits sont caractérisés, que le papa a des sentiments forts pour son fils, mais que l’éducation, ce n’est pas les coups et les brimades ». Le prévenu a écopé de six mois de prison avec sursis et de 500 euros au titre de dommage moral. Une somme qui devra être consacrée à des activités avec son fils. Il devra enfin suivre une thérapie psychologique.