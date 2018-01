Affaire Grégory: Ce que révèlent les écoutes téléphoniques de Murielle Bolle

Murielle Bolle (à gauche) sortant du tribunal en octobre 1989. — BENGUIGUI/SIPA

Murielle Bolle clame son innocence, même en privé. Des écoutes téléphoniques, auxquelles le Journal du Dimanche a eu accès, révèlent que le témoin clé du meurtre du petit Grégory dément toute implication dans l’affaire, même auprès de ses proches.

Mise en examen en juin dernier pour « enlèvement de mineur suivi de mort », la nièce de Bernard Laroche garde la même ligne de défense lors de ses conversations téléphoniques avec son compagnon, Yannick J.

« Quand même ce pauvre gamin… »

Interrogée par son conjoint après une audition mi-juillet, elle répète : « Quand je suis rentrée du collège, Bernard était là ». « J’te jure, j’étais pas avec Bernard ».

« Faut te mettre à ma place. Moi je sais rien cocotte. Alors heu, je te pose des questions, j’veux savoir (…) Parce que ça peut plus durer ce truc-là. Ça va pas durer cinquante ans. Quand même ce pauvre gamin… », lui répond alors son compagnon.

« Mais c’est avec les gendarmes, ils m’ont fait le truc »

Murielle Bolle ne varie pas dans sa version des faits. « Mais c’est avec les gendarmes​, ils m’ont fait le truc », « j’étais pas avec Bernard, il est pas venue me chercher. (…) J’ai pris le bus ce jour-là et pis ils veulent pas me croire », explique-t-elle.

Au sujet du cousin qui affirme avoir recueilli ses confidences après ses accusations contre Bernard Laroche, Murielle Bolle n’arrive pas à cacher son énervement : « Je suis dans une colère, tu peux pas savoir », lâche-t-elle à son compagnon.