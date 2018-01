Rapt de Tizio: Garde à vue prolongée pour le père et l'oncle du nourrisson

JUSTICE La garde à vue du père du petit Tizio et de son oncle a été prolongée de 24 heures. Les deux hommes, interpellés dans l’Aude samedi soir, devraient être présentés à un juge ce lundi…

Les urgences de l'hôpital des enfants du CHU Purpan. — B. Colin / 20 Minutes

Samedi soir, après une journée de cavale, le père du petit Tizio a été retrouvé et interpellé à Belcaire, une commune de l’Aude, en compagnie de son frère et du bébé de deux mois « sain et sauf ».

La veille, cet homme de 33 ans avait enlevé son nourrisson de deux mois qui se trouvait hospitalisé à Toulouse pour des soins et l'alerte enlévement avait été activée par le procureur de la République.

Ce dimanche après midi, la garde à vue des deux frères a été prolongée. Le père devrait être présenté lundi à un juge et une information judiciaire pour « soustraction d’enfants à l’un des tuteurs légaux », « soustraction par le père aux obligations légales dans des conditions susceptibles de compromettre la santé de l’enfant » mais aussi « privation de soins » devrait être ouverte en vue de sa mise en examen. L’oncle sera lui poursuivi pour complicité.

Le père s’est expliqué

« Le père a pris le parti de s’expliquer et l’amour n’est pas absent dans ce dossier. Il y a des dimensions qui relèvent de la vie affective et qui font partie du secret de l’intime », a indiqué un représentant du parquet de Toulouse qui n’a pas souhaité dévoiler les motivations qui ont poussé ce jeune père à enlever durant près de 24 heures son enfant, dont l’état de santé nécessite des soins médicaux importants.