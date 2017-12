Italie: Arrestation d'une femme, partie en Syrie avec ses enfants, recherchée par la France

Une patrouille de police à Rome, en Italie, le 19 août 2016. — LIONEL URMAN/SIPA

Une femme de 35 ans, qui avait fui son domicile conjugal en France pour se rendre en Syrie avec ses trois enfants mineurs, a été arrêtée dimanche à Milan, selon la justice italienne, a rapporté l’agence de presse italienne Agi.

Mariée à un Italien résidant sur la Côte d’Azur, à Juan-les-Pins, cette femme marocaine naturalisée italienne était partie en mars dernier en Syrie avec ses enfants à l’insu de son époux, a précisé à la presse un procureur chargé de l’antiterrorisme à Milan. Les autorités françaises avaient réussi à retrouver sa trace près de la frontière turco-syrienne, puis en Syrie dans la région d’Idlib, précise Agi.

La femme était sous le coup d’un mandat d’arrêt international

Après des mois de silence, elle avait recontacté son mari voici environ un mois pour rentrer en Europe, puis elle avait été expulsée de Turquie. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis samedi par la justice française, la mère de famille a été arrêtée dimanche à l’aéroport Malpensa de Milan par la police antiterroriste de Milan et des agents de la police des frontières.

Elle a été placée en détention en attendant d’être extradée en France et les trois enfants ont été confiés à leur père, selon Agi. « Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et soustraction de mineurs par ascendants en relation avec une entreprise terroriste », selon une source judiciaire française.

En novembre dernier, le procureur de Paris, François Molins, dont le parquet a compétence nationale sur les affaires terroristes en France, en avait appelé à la prudence à propos du retour en France des femmes et enfants de jihadistes en Irak et Syrie, invitant à ne pas céder à la « naïveté » et souscrivant à un principe du « cas par cas ».