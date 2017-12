Corse: Un héritier du gang de la «Brise de mer» mis en examen pour extorsion

Jacques Mariani a déjà purgé 15 ans de réclusion pour avoir abattu Nicolas Montigny à Bastia en 2001. — Michel Gangné AFP/Archives

Jacques Mariani, considéré comme un héritier de la bande corse de la « Brise de Mer », a été mis en examen samedi à Marseille pour extorsion de fonds en bande organisée, et écroué, a-t-on appris de sources judiciaires.

Jacques Mariani, 52 ans, est également mis en examen pour « association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée », et « placé sous mandat de dépôt », a précisé à l’AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Sa mise en examen a été décidée par un juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, compétente en matière de grande criminalité organisée. Sa sœur, également entendue, a elle aussi été mise en examen et écrouée, a précisé une autre source judiciaire.

Extorsion auprès de petits commerçants et de chefs d’entreprise

Jacques Mariani avait été arrêté lundi matin en Loire-Atlantique, le département où il vivait depuis sa libération conditionnelle et son placement sous bracelet électronique en février. Selon une source proche de l’enquête, interrogée après l’interpellation de Jacques Mariani et d’une dizaine d’autres personnes, le dossier porte « essentiellement sur de l’extorsion au préjudice de petits commerçants et de chefs d’entreprise ».

« La police judiciaire est passée à l’action pour éviter que les gens ne disparaissent ou aillent se cacher », avait précisé cette source, notamment après le guet-apens à l’aéroport de Bastia-Poretta dans lequel Antoine Quilichini et Jean-Luc Codaccioni, tous deux fichés au grand banditisme, ont été tués, le 5 décembre.

Une condamnation pour l’assassinat d’un jeune nationaliste en 2001

En mai, Jacques Mariani avait été condamné en son absence à Marseille à trois ans de prison pour la corruption d’un surveillant de la centrale de Saint-Maur (Indre) où il avait été détenu jusqu’à sa libération conditionnelle. Il y purgeait notamment une condamnation de 15 ans de réclusion pour l’assassinat d’un jeune nationaliste en 2001 à Bastia.

En 2013, Jacques Mariani avait aussi écopé en appel de 4 ans de prison et 100.000 euros d’amende dans une affaire d’extorsion de fonds visant des boîtes de nuit aixoises. Son père, Francis Mariani, considéré comme un des barons de la Brise de Mer, une bande criminelle de Haute-Corse dont les membres se sont entretués à partir de 2008, est mort le 12 janvier 2009 dans l’explosion d’un hangar agricole près d’Aleria, en Haute-Corse.