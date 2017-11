Attentats du 13-Novembre: Salah Abdeslam est resté silencieux lors d'une nouvelle audition ce mercredi

Le palais de justice de Paris, où Salah Abdeslam a été auditionné ce mercredi. — THOMAS SAMSON / AFP

Il est resté muet. Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, a de nouveau refusé ce mercredi de répondre aux questions du juge antiterroriste, a-t-on appris de source judiciaire. C’était son cinquième interrogatoire depuis sa mise en examen il y a un an et demi.

Muré dans le silence depuis le début de son incarcération

Suspect-clé des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam a fait un aller-retour ce mercredi matin entre sa cellule ultra-sécurisée de la prison de Fleury-Mérogis et le Palais de justice de Paris. Il avait été mis en examen le 27 avril 2016, notamment pour assassinats terroristes, et est toujours resté muet devant les juges français.

Le terroriste doit en outre être jugé en Belgique du 18 au 22 décembre pour « tentative d’assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers » après la fusillade survenue à Forest dans les environs de Bruxelles, trois jours avant son arrestation à Molenbeek.