Marseille: Une figure du narcobanditisme condamnée pour blanchiment

Une figure du narcobanditisme marseillais a été condamnée lundi à cinq ans de prison pour le blanchiment d’environ 1 million d’euros provenant du trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Condamné en 2016 à un total de 19 ans de prison pour une importation de cocaïne depuis la République dominicaine puis pour un trafic de drogue et d’armes à Marseille, Sabri Chorfia, 34 ans, avait comparu devant le tribunal correctionnel en octobre. Le procureur Guillaume Katawandja avait alors requis sept ans d’emprisonnement contre lui, évoquant « un process industrialisé ».

Plus de 317.000 euros

Le tribunal a également prononcé la confiscation de nombreux biens immobiliers : deux appartements situés dans les Alpes-de-Haute Provence, trois maisons, un immeuble de quatre étages et cinq appartements.

Un des moyens de blanchir l’argent de la drogue consistait à racheter des tickets de jeux à des gagnants et à empocher l’argent du PMU ou de la Française des Jeux. Entre 2007 et 2012, Sabri Chorfia et trois membres de sa famille avaient ainsi gagné 71 fois au jeu pour plus de 317.000 euros.