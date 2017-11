Roubaix: Accusés de viol en Turquie, quatre Nordistes vont être rejugés

La ville de Bodrum, en Turquie. — Maps4news

Ils nient les faits. Quatre jeunes Roubaisiens, condamnés à 13 ans de prison pour viol en Turquie, seront rejugés dans le pays, le 14 décembre, selon La Voix du Nord. En attendant, ils restent en détention près de Bodrum, où ils avaient passé des vacances en août 2016.

Elle n’a que 13 ans

Depuis un an et demi, ils purgent leur peine de prison après une affaire de viol sur mineure. Tout commence par des vacances passées dans un hôtel de Bodrum, célèbre cité balnéaire de Turquie. Un des quatre amis, Fayçal, fait la connaissance d’une jeune fille dont il n'aurait pas soupçonné l’âge. Elle n’a que 13 ans et lui en a annoncé 18, selon les dires du Roubaisien.

>> A lire aussi : Des vacances en Turquie tournent très mal pour un couple de Nordistes

Le soir du 23 août, l’histoire dégénère lorsque le frère aîné de la jeune fille voit sortir les deux amoureux de la chambre d’hôtel de Fayçal. Le ton monte et la fille accuse, non seulement le jeune homme, mais aussi ses trois copains, de l’avoir forcé à des rapports sexuels.

« Normalement, ils devraient sortir de prison »

Le 8 juin, les quatre jeunes hommes sont donc condamnés, mais leur avocat, Me Ahmet Kiraz, fait appel. Le mois dernier, le jugement est cassé et un nouveau procès doit avoir lieu. L’avocat se montre confiant : « Normalement, ils devraient sortir de prison ».