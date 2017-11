Paris: La justice valide l'expulsion de Dieudonné du Théâtre de la Main d'Or

JUSTICE Cette décision est exécutoire et peut donc être appliquée immédiatement...

La cour d'appel de Paris a validé l'expulsion de Dieudonné du théâtre parisien de la Main d'Or à Paris (XIe). (Archives) — AFP

Un «bis» qui donne encore raison aux propriétaires du théâtre de la Main d’Or face à Dieudonné. En septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé l’expulsion de l’humoriste controversé de son théâtre parisien, où il se produit depuis plus de 15 ans. La cour d’appel de Paris a validé cette expulsion, ce mardi.

Cette décision est exécutoire et peut donc être appliquée immédiatement. La justice condamne en outre la société Bonnie production, titulaire du bail, à payer 280.660 euros au titre d'arriérés locatifs, a déclaré à l'AFP l'avocate des propriétaires, Dominique Cohen Trumer.

Sous-location et absence d’assurance

Devant le TGI de Paris, l’avocate des propriétaires, Dominique Cohen-Trumer, avait relevé que lorsqu’ils avaient acquis les lieux en 2011, c’était la société Bonnie Productions qui était titulaire du bail. Or l’exploitation de la salle semblait en fait relever de la société Les Productions de la Plume. Relevant que le « bail interdit la sous-location » et qu’il n’y avait « pas eu d’assurance pendant deux ans, une faute gravissime dans un théâtre », l’avocate avait réclamé la résiliation du bail et l’expulsion de Dieudonné la salle.

