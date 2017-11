Biens mal acquis: Teodorin Obiang fait appel de sa condamnation en France

Theodorin Obiang — JEROME LEROY / AFP

Condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour s’être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France, le vice-président de Guinée équatoriale, Teodorin Obiang, a fait appel, a-t-on appris ce vendredi auprès de son avocat.

Le recours a été déposé ce vendredi, a indiqué Me Emmanuel Marsigny à l’AFP. Teodorin Obiang avait été condamné le 27 octobre à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d’euros d’amende avec sursis à l’issue du premier procès dit des « biens mal acquis » devant la justice française, qui avait également ordonné la confiscation de l’ensemble des biens saisis, dont un somptueux hôtel particulier avenue Foch à Paris.

Teodorin Obiang ne s’était pas présenté lors de son procès. A l’annonce du jugement, sa défense avait dénoncé une « décision militante » et promis d'« examiner tous les recours possibles ».

Un hôtel particulier de 101 pièces, avec hammam et discothèque

L’enquête, ouverte après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International, avait mis au jour l’ampleur du patrimoine de Teodorin Obiang. Objets d’art, voitures de luxe, ou cet hôtel particulier de 101 pièces, avec hammam et discothèque, décoré de marbre et pourvu de robinets recouverts d’or… Un train de vie très éloigné du quotidien de son petit pays pétrolier du golfe de Guinée, où plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Teodorin Obiang, 48 ans, n’ayant eu de cesse de contester la légitimité de la justice française, le tribunal avait rappelé qu’il était compétent, car il a jugé « l’infraction de blanchiment commise en France » par le dignitaire dans son intérêt « personnel » et non « des faits commis en Guinée équatoriale » dans « l’exercice de ses fonctions ». Les sommes blanchies en France sont estimées à 150 millions d’euros.