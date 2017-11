VIDEO. Attentat à Marseille: Le frère du terroriste a été remis à la France par l’Italie et présenté à un juge

Le parvis de la gare Saint-Charles bouclé, après l'attentat. — C. Paris / AP / SIPA

Du nouveau dans l’enquête sur l’attentat de la gare Saint Charles à Marseille. Anis, le petit frère du terroriste qui a tué deux jeunes femmes le 1er octobre sur le parvis de la gare Saint Charles, a été remis ce vendredi 3 novembre par l’Italie à la France.

Il sera présenté dans l’après-midi à un juge d’instruction, à Paris, en vue de sa mise en examen, a-t-on appris d’une source proche de l’enquête.

Il avait été arrêté dans le nord de l’Italie six jours après l’attaque

Soupçonné de complicité et de participation à une association de malfaiteurs terroriste, il avait été arrêté à Ferrare, dans le nord de l’Italie, six jours après l’attaque devant la gare Saint Charles. Il a été arrêté alors qu’il circulait de nuit à vélo et a tenté de donner un faux nom en assurant qu’il était Algérien.

Ses empreintes digitales, enregistrées lors d’une première arrivée en Italie en 2014 sur une embarcation de migrants, ont permis de l’identifier. Plusieurs djihadistes ayant frappé en Europe - comme Anis Amri qui avait tué 12 personnes sur le marché de Noël de Berlin en 2016 - sont passés par l’Italie, qui n’a pour sa part connu aucune attaque de ce type.