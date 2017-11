Procès d'Abdelkader Merah: Le frère de Mohamed Merah condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs

C. Ape. avec AFP

Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté aux deux tiers, pour «association de malfaiteurs terroriste».

En revanche, il n’a pas été condamné pour «complicité d’assassinat».

Fettah Malki a été condamné à une peine de 14 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté aux deux tiers pour «association de malfaiteurs terroriste».

Abdelkader Merah a été reconnu coupable, ce jeudi, d’association de malfaiteurs terroriste criminelle et condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers.

Il sera également inscrit au FIJAIT (Fichier judiciaire des infractions terroristes). Il s’agit de la peine maximum encourue pour cette infraction criminelle.

Le frère de Mohamed Merah a 10 jours pour faire appel

Le frère de Mohamed Merah n’a en revanche pas été reconnu coupable de complicité d’assassinats.

Son co-accusé, Fettah Malki, a lui été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a été condamné à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté aux deux tiers. Il sera également inscrit au FIJAIT.

Les deux hommes disposent de dix jours pour faire appel. L’avocat d’Abdelkader Merah, Eric Dupond-Moretti, annonce qu’il va envisager la possibilité d’un appel avec son client. Pour Me Martial, Fettah Malki « paie la nouvelle définition du terrorisme ». Aucune décision n’est encore prise sur un éventuel appel, a fait savoir l’avocat.

La fin de cinq semaines d’audiences

La parole avait été donnée une dernière fois dans la matinée à Abdelkader Merah et son co-accusé, Fettah Malki, avant que la cour ne se retire pour délibérer et répondre aux 82 questions posées sur leur culpabilité. L’avocate générale avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Abdelkader Merah et vingt ans contre Fettah Malki.

Après cinq semaines d’audiences sous haute tension, marquées par les témoignages poignants de proches de victimes de Mohamed Merah, ce verdict était très attendu dans le contexte d’une menace terroriste persistante depuis la vague d’attentats sans précédent ayant frappé la France.