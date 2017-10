Rennes: Il avait fait des avances sexuelles à un mineur handicapé

Illustration du tribunal de grande instance de Rennes, au sein de la Cité judiciaire. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un homme de 30 ans était jugé lundi devant le tribunal à Rennes pour avoir proposé une relation sexuelle à un mineur de 13 ans. La victime est infirme moteur cérébral. C’est dans un club de sport accessible aux personnes en fauteuil que l’accusé avait rencontré l’adolescent, rapporte Ouest-France. Il avait ensuite échangé avec lui via Facebook avec plusieurs messages à caractère sexuel adressés entre le 27 juin et le 1er août. C’est la mère du jeune handicapé qui avait découvert les communications et permis l’interpellation de l’individu.

Victime de violences sexuelles pendant son enfance

Lui-même victime d’atteintes sexuelles lors de son enfance et abusé sexuellement au collège, le trentenaire avait déjà été condamné le 9 janvier pour des faits similaires à trois ans de prison, dont 18 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans.

En récidive légale, l’accusé a cette fois été condamné à neuf mois de prison, dont six mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. Le sursis antérieur a par ailleurs été révoqué à hauteur de deux mois, précise le quotidien. Il lui est également interdit d’exercer une activité en lien avec des mineurs.