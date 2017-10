Strasbourg: Pour harcèlement, l'ordre des avocats condamné à payer son ex-secrétaire générale

JUSTICE Pour des faits de harcèlement moral et un licenciement « sans cause réelle et sérieuse », l’ordre des avocats de Strasbourg a été condamné à verser plus de 280.000 euros à son ancienne secrétaire générale…

L'ordre des avocats de Strasbourg a été condamné par la Cour d'appel de Colmar, le 19 octobre 2017. Illustration — FrŽdŽric Scheiber/20MINUTES

Le montant s’élève à plus de 280.000 euros. Ainsi que le rapporte Rue 89 Strasbourg, document à l’appui, cette semaine, l’ordre des avocats de Strasbourg a été condamné par la Cour d’appel de Colmar - et plus précisément sa chambre sociale - à verser cette somme à son ancienne secrétaire générale, jeudi 19 octobre.

Un licenciement jugé « sans cause réelle et sérieuse »

Les juges ont ainsi estimé que cette dernière avait été victime de plusieurs faits de harcèlement moral (de la part de plusieurs membres du conseil de l’ordre, après une élection tendue, entre deux camps, pour le poste de bâtonnier) en 2010, avant d’être licenciée quelques mois plus tard « sans cause réelle et sérieuse ».

D’après l’actuel bâtonnier cité par le site Internet d’information, l’ordre des avocats de Strasbourg pourrait encore se pourvoir en cassation.