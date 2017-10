PROCES Un facteur intérimaire de 22 ans avait accidentellement renversé et tué un enfant de 4 ans...

Lorraine: Un enfant tué par un véhicule de la Poste, le facteur condamné à six mois de prison avec sursis. (Illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

Les faits, dramatiques, se sont déroulés fin juillet à Merten, en Moselle. Alors que le facteur effectuait une marche arrière sur le trottoir pendant sa tournée, son véhicule percute un enfant de 4 ans qui jouait avec son frère, 7 ans, devant sa maison.

La tête du petit garçon heurte le sol. Il décède sur le coup, sous les yeux de son grand frère.

Le parquet avait requis un an avec sursis à l’encontre du facteur

Le facteur, intérimaire et âgé de 22 ans, n’avait pas vu l’enfant. Il vient d’être jugé par le tribunal correctionnel de Metz, qui l’a condamné à six mois de prison avec sursis, indique France Bleu Lorraine Nord. Le parquet avait requis un an de prison avec sursis à son encontre.