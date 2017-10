Bretagne: Frappée depuis des années par son mari, elle refuse de porter plainte

Illustration du tribunal de grande instance de Rennes, au sein de la Cité judiciaire. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Mardi, une femme s’est présentée à la barre du tribunal de Saint-Brieuc. Victime de violences conjugales depuis des années, elle témoignait à propos de coups reçus en juin, rapporte Ouest-France, qui a assisté à l’audience. A l’époque, cette dernière avait pourtant refusé de porter plainte contre son compagnon.

Mâchoire et nez cassés

Marié depuis 37 ans, le couple vit toujours sous le même toit, malgré les coups répétés du mari. Interrogée par la présidente, la femme estime que son conjoint « a droit de vie et de mort » sur elle. Sa voisine témoigne et évoque « la mâchoire cassée en 2016 », puis « le nez cassé », quelques mois plus tard.

Absent de l’audience, l’agriculteur à la retraite a été condamné à six mois de prison avec sursis. Et si ça recommence ? « Je m’en vais », a promis la femme au tribunal. Son mari a également interdiction de paraître au domicile et devra déménager.