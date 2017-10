Au procès d'Abdelkader Merah, les témoignages bouleversants des proches des victimes

Samuel Sandler a perdu son fils et deux de ses petits-enfants dans l'attaque contre l'école juive Ozar Hatorah. — ERIC FEFERBERG / AFP

Abdelkader Merah est poursuivi pour « complicité d’assassinats » devant la cour d’assises spécialement composée de Paris.

Son frère cadet, Mohamed Merah, a tué sept personnes à Toulouse et Montauban en mars 2012.

Abdelkader Merah encourt la peine de prison à perpétuité.

La veille, la cour d’assises spécialement composée a longuement entendu Abdelkader Merah. Accusé de « complicité d’assassinats », le grand frère de Mohamed Merah a pu, à quatre reprises, s’exprimer sur les faits reprochés. Ce mercredi matin, l’audience a donné la parole aux proches des victimes du tueur toulousain. Frères, sœurs, parents, beaux-parents et amis ont dit « l’enfer » de la perte, « la brutalité » du deuil, « l’écœurement » face aux loupés des services de renseignement.

« Je ne peux plus vivre »

Une souffrance qui a eu de graves conséquences physiques. Il y a cette sœur, Ahlem Legouad, victime d’un infarctus après l’assassinat de son frère cadet militaire, Mohamed Legouad. Ce garçonnet, né quelques jours après la mort de son père caporal, Abel Chennouf. « A cause du choc intra-utéro, il a développé une pathologie aux yeux. Il a des mouvements horizontaux incontrôlés depuis », raconte sa grand-mère.

"Je n’arrive pas à sortir de ce deuil, le 11 mars, mon âme a rejoint celle de mon frère" #Merah — helenesergent (@helenesergent) October 25, 2017

À la détresse des chaires, s’ajoute celle des esprits : « Mon mari, qui est dans la salle et ma fille ont toujours été à mes côtés (…) ils m’ont sorti du gouffre quand j’ai pensé à rejoindre Imad », confie en larmes la sœur unique du militaire Ibn Ziaten, 1ère victime de Merah. Caroline Chennouf, veuve d’Abel Chennouf, n’a pas pu parler. Elle s’est effondrée à son arrivée dans la salle. C’est sa mère qui a pris la parole, « pour elle » : « Après la naissance du petit, ma fille m’a dit 'Je ne peux plus vivre'. Elle a pris des cachets, je lui ai sorti de la bouche, je lui ai dit tu as un fils ! il faut continuer ! ».

« Que la lumière soit faite »

Face aux magistrats, les familles des sept victimes assassinées en mars 2012 par Mohamed Merah ont également livré leur colère. Colère face à la brutalité des enquêteurs toulousains qui penchent un temps vers la piste du règlement de compte. Colère face à la maladresse des employés de la morgue aussi. Et colère contre cet accusé dans le box qu’ils refusent de nommer et que tous jugent « complice idéologique » de son frère.

"L’affaire #Merah, c’est l’acte I. L’acte II vous les connaissez, je parle de Charlie Hebdo, les frères Kouachi, Coulibaly, du Bataclan" — helenesergent (@helenesergent) October 25, 2017

« Ce n’est qu’un petit Eichmann de quartier »

« Je suis révolté quand il dit ouvertement qu’il n’adhère pas aux lois de la République ! Ça me révolte parce qu’il a ses propres lois, il fait la distinction entre ses propres lois et les lois de la société civile et cette distinction est dangereuse, pernicieuse, elle ouvre à la terreur », a lancé à la cour Hatim Ibn Ziaten, aîné de la fratrie. « Ce n’est qu’un petit Eichmann de quartier », lâchera plus tôt Samuel Sandler, père de Jonathan Sandler et grand père d’Arié et Gabriel Sandler assassinés devant le lycée juif Ozar Hatorah.

Colère aussi de voir la religion musulmane que certains pratiquent, « dévoyée » : « Cet islam là, je ne le connais pas (…) Ça c’est pas l’islam, c’est une couverture pour leur religion qui s’appelle terrorisme », analyse Ahlem Legouad, grande sœur de Mohamed Legouad. À la douleur écrasante s’est aussi substitué l’amour, la tendresse et les souvenirs. Brandissant une photo de son petit-fils à la cour, né après l’assassinat de son fils, Albert Chennouf a conclu : « Les Merah ont tué mon fils mais ils ne tueront pas l’amour ! L’amour est plus fort que la mort, et nous, on a choisi l’amour ».