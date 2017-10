Marseille: Accusés d'avoir fabriqué 892.000 euros de faux billets

Billets de 50 euros, illustration. — Sierakowski/ISOPIX/SIPA

Cinq prévenus sont jugés à partir de lundi à Marseille

Ils sont soupçonnés d'avoir fabriqué de faux billets en grande quantité

Des faux billets de 50 euros fraîchement imprimés pour un montant de 892.000 euros, un stock de papier pouvant servir à fabriquer 8 millions d’euros : cinq prévenus sont jugés à partir de lundi à Marseille, soupçonnés d’avoir fait fonctionner une officine de fausse monnaie.

En décembre 2014, les gendarmes découvrent dans un appartement du 14e arrondissement de Marseille un atelier de production de fausses coupures avec six ordinateurs et six imprimantes.

Du papier importé de Chine saisi

Des planches de pastilles holographiques, encres sophistiquées, fluorescentes et à variation optique, ainsi que 2.000 feuilles d’un papier importé de Chine, présentant les principales caractéristiques du papier-monnaie authentique, ont alors été saisis.

Selon les experts, la quantité de papier permettait d’imprimer environ pour 8 millions de faux euros. La grande qualité de la contrefaçon a surpris les spécialistes car elle ne pouvait être décelée que par un expert de la Banque de France.