VIDEO. Ultra-droite: L'inspirateur présumé du projet d'attentat a participé à la campagne FN aux législatives

On aperçoit le jeune homme sur deux photos pendant la campagne de Jean-Lin Lacapelle pour les élections législatives.

Il aurait également tenu un bureau de vote.

Jean-Lin Lacapelle dément.

On en sait de plus en plus sur le profil de l’inspirateur présumé du projet d’attentat contre des hommes politiques et des mosquées. Logan Alexandre Nisin, ancien militant d’ultra-droite avait participé aux campagnes présidentielle et législatives 2017 duFront national, selon des éléments recueillis mercredi par l’AFP.

Alors que La Provence ou Le Monde ont affirmé que Logan Alexandre Nisin a œuvré pour le Front national en 2017 dans les Bouches-du-Rhône comme militant ou assesseur d’un bureau de vote, Jean-Lin Lacapelle, candidat aux législatives dans cette 12e circonscription, a totalement démenti cette information auprès de l’AFP. Jean-Lin Lacapelle a aussi « bien sûr » exclu que ses équipes locales aient pu le faire travailler.

Assesseur dans un bureau de vote

Logan Alexandre Nisin apparaît pourtant pendant la campagne présidentielle sur deux photos diffusées le 2 avril sur Facebook avec des responsables du FN de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône lors d’un tractage. Sur l’une des photos, il glisse un tract dans une boîte aux lettres. Il a surtout été, selon une source proche, « assesseur FN sur un bureau de vote lors des élections législatives à Vitrolles », une information confirmée par plusieurs opposants locaux à Jean-Lin Lacapelle.

Celui qui a aussi été militant de l’Action Française Provence, organisation royaliste qui avait multiplié les provocations musclées autour de Marseille et d’Aix-en-Provence avant l’été, apparaît enfin dans une photo non datée avec Marion Maréchal-Le Pen, cheffe de file pendant un an et demi du FN en Paca.