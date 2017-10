Disparue du Tarn: Le suspect reste en prison

Amandine Estrabaud a disparu le 18 juin 2013 dans le Tarn. — H. Menal - 20 Minutes

Amandine Estrabaud a disparu le 18 juin 2013 à Roquecourbe dans le Tarn.

Guerric Jehanno, un habitant de son village, a été mis en examen pour son meurtre. En détention provisoire depuis 18 mois, il vient de demander sa remise en liberté, qui lui a été refusé.

En prison, il a laissé entendre à deux codétenus qu’il était responsable. Un nouveau site doit être fouillé pour retrouver le corps.

Guerric Johanno, le meurtrier présumé d'Amandine Estrabaud, restera en prison. C'est la décision prise ce jeudi par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse. « Je croyais qu’il n’y avait rien de pire que de perdre un enfant, mais si, il y a le cauchemar de demeurer dans l’incertitude ». Pierre Debuisson, l’avocat de la famille d’Amandine Estrabaud, disparue dans le Tarn le 18 juin 2013, avait lancé ces mots ce mardi en présence de Guerric Jehanno, le suspect.

Le jeune homme, mis en examen pour « enlèvement, séquestration, meurtre et viol » et placé en détention provisoire depuis 18 mois, contestait alors la décision du juge d’instruction de prolonger son séjour en prison.

Deux « aveux » rapportés

Une audience publique qui a donné lieu à un nouveau face-à-face tendu entre la famille d’Amandine, marquée par quatre ans d’angoisse et qui juge « inconcevable » une sortie de prison, et Guerric Jehanno, plus combatif que lors de ses apparitions précédentes et clamant toujours son innocence. Elle a aussi été l’occasion d’une évocation des charges qui pèsent sur le Roquecourbain. Celles qui ont conduit à sa mise en examen - son penchant pour Amandine, la présence d’une camionnette blanche semblable à celle qu’il utilisait pour le travail devant le domicile de la disparue, son emploi du temps compatible avec la disparition et la dégradation avérée de son état psychique en juin 2018 - mais aussi des charges nouvelles.

Guerric Jehanno s’est épanché en effet à deux reprises en prison. En juin 2016, il a avoué à un codétenu avoir violé et tué Amandine. Il lui a même dessiné deux plans, l’un indiquant l’endroit où il aurait enterré son corps, l’autre celui où il aurait caché ses clés et ses bijoux.

L’autre épisode du même type a eu lieu plus récemment. En avril 2017, un ex-détenu, s’est présenté à la gendarmerie de son village. Il a raconté une scène qui s’est produite à la sortie d’un parloir. Voyant Guerric Jehanno blanc comme un linge, il lui a demandé ce qui se passait. « Je viens d’apprendre que le corps a été retrouvé [ce qui était faux] ». « Alors, c’est toi ? », a demandé le témoin. Guerric Jehanno lui aurait répondu par un hochement de tête…

Un nouveau site à fouiller

L’audience a aussi permis de connaître l’avancée de l’enquête. Les fouilles entreprises grâce aux plans dessinés par le suspect n’ont rien donné. Mais sur place, c’est Guerric Johanno qui a guidé les enquêteurs. Il a pu les lancer sur de fausses pistes. Un site qui correspondrait beaucoup mieux au plan a été identifié et de nouvelles fouilles vont être diligentées.

« J’ai l’impression qu’on a fait de Guerric Jehanno le coupable idéal, le coupable certain et qu’on ne cherche plus, ou plutôt qu’on cherche uniquement à établir sa culpabilité », a plaidé Marie-Hélène Pibouleau, qui verrait bien son client attendre son procès sous bracelet électronique. « Et si ce n’était pas lui, et si tout simplement Amandine Estrabaud n’était pas décédée ? », a-t-elle ajouté. « Je me fais juger mais je suis innocent », a conclu l’intéressé.

Amandine Estrabaud s’est volatilisée alors qu’elle rentrait chez elle, à Roquecourbe, près de Castres, probablement en stop, après son travail. La porte de sa maison a été retrouvée ouverte. A l’arrière, les gendarmes ont découvert une parcelle d’herbe couchée, les escarpins de la trentenaire et ses boucles d’oreille.