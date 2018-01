Venise: Facturés 1.100 euros pour 4 steaks et de l’eau, des touristes portent plainte

NOTE SALÉE « Si cet épisode honteux est confirmé, nous ferons tout notre possible pour punir les responsables », a indiqué le maire de la ville...

Les Vénitiens se plaignent du tourisme de masse de ces dernières années. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Que c’est triste Venise… Quand on doit payer 1.100 euros au restaurant pour quatre steaks, du poisson frit et de l’eau. Cette mésaventure est arrivée à quatre touristes japonais, qui offusqués d’avoir été facturés si cher pour un simple déjeuner, portent plainte contre l’établissement, rapporte The Guardian.

Un épisode honteux

L’incident s’est produit dans un restaurant proche du cœur de la cité des Doges, la célèbre place Saint-Marc. L’élégance du cadre ne justifiait pas que le restaurant présente une note aussi salée aux touristes nippons.

« Si cet épisode honteux est confirmé, nous ferons tout notre possible pour punir les responsables. Nous sommes pour la justice, toujours ! » a déclaré sur Twitter Luigi Brugnaro, le maire de la ville.

Un acte récurrent

Ce n’est pas la première arnaque rapportée à Luigi Brugnaro. En novembre, des touristes anglais lui avaient adressé un courrier pour l’aviser d’un cas similaire. Un restaurant avait profité du fait qu’ils ne parlaient pas italien pour leur servir des plats non commandés et facturés 526 euros.

De la même façon, trois étudiantes ont dû payer 350 euros pour trois plats de pâtes. L’association de résidents vénitiens Gruppo 25 Aprile dénonce un acte devenu récurrent dans la ville insulaire par ce climat de tourisme de masse, où seulement 1,1 % des établissements sont tenus par des locaux.