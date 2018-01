Creuse: Un village vend ses terrains un euro pour attirer de nouveaux habitants

Un champ en France. (illustration) — Guillaume Souvant / AFP

À Saint-Sulpice-les-Champs, on ne fait pas les choses à moitié. La preuve, le maire de ce petit village creusois vient de mettre en vente les terrains de la commune pour le prix symbolique de 1 euro, relate le Populaire du Centre. Une décision drastique pour tenter de faire face à la désertification rurale.

>> A lire aussi : L'ancien hôpital de Vesoul à vendre pour un euro

Construire une maison dans les trois ans comme seul critère

Alex Saintrapt affirme même qu’il « voulait donner ses terrains gratuitement, mais ce n’était pas possible, alors on est parti sur un euro symbolique. Avec les frais de notaire à la charge de l’acheteur. » Le premier élu de Saint-Sulpice-les-Champs avait déjà mené le même type d’opération en 2016 et depuis deux familles se sont installées sur des terrains. Il espère bien sûr le même résultat.

Pour devenir propriétaire d’une des parcelles de la commune, il faut remplir un seul critère : celui de construire une maison dans les trois ans sinon la mairie récupère le terrain. Les futurs habitants feraient en tout cas des économies (entre 5.000 et 10.000 euros). Et permettrait surtout au village de se rapprocher des 400 habitants (377 habitants au dernier recensement).

>> A lire aussi : Un agriculteur met en vente sa ferme et ses 180 brebis sur Le Bon Coin