VIDEO. Record de vitesse: Un avion de la Norwegian Air relie New York à Londres en un temps record

L'appareil a relié New York à Londres en 5 heures et 13 minutes. — Johan Nilsson/AP/SIPA

La semaine dernière, des passagers ont expérimenté un vol qui risque de rester longtemps dans les annales. Un avion de la compagnie Norwegian Air a relié la ville de New York à Londres en un peu plus de 5 heures. Un temps record pour un vol commercial.

Des vents incroyables

Lundi 15 janvier au matin, le vol DY7014 a quitté l’aéroport JFK de New York à 11h44 et a atterri à Gatwick à Londres à 21h57, relate Mashable. Il est arrivé 53 minutes en avance sur le temps prévu. Cet exploit a été rendu possible grâce à des rafales de vent atteignant plus de 320 km/h qui ont propulsé l’appareil et lui ont permis de gagner en vitesse, jusqu’à 1.250 km/h.

Le Boeing 787, aussi appelé Dreamliner est un avion long-courrier construit à partir de matériaux légers mis en circulation en 2007.