Aveyron: Des éleveurs recherchent un veau que l’humoriste Rémi Gaillard aurait «kidnappé»

C'est un veau de race Prim Holstein qui a disparu.

Mais où est donc passé le veau qui a disparu d’une exploitation aveyronnaise par une nuit d’octobre 2017, au moment où le vidéaste Rémi Gaillard, converti à la cause animale, tournait un brûlot sur les conditions d’élevage du bétail ? Pour les éleveurs d’une exploitation de Labastide-l'Evêque, qui ont reconnu leur exploitation sur la vidéo, il n’y a pas de doute : il a été kidnappé par Rémi Gaillard.

Le 3 janvier, les propriétaires – qui signalent au passage que le fait d’enlever brutalement un veau non sevré à sa génisse de mère n’est pas un acte anodin – ont interpellé le Montpelliérain sur Facebook. Sans succès. Ils viennent donc de lancer une pétition en ligne. Elle s’intitule sans ambiguïté « Rémi Gaillard et ton association Anymal : veuillez nous rendre notre veau » et a déjà réuni plus de 8.600 signataires.

La vidéo en question, qui a suscité une forte polémique et une mobilisation du milieu agricole, a été retirée des réseaux sociaux. Mais, selon Centre Presse Aveyron, l’affaire se poursuit sur le plan judiciaire puisque les cinq exploitations concernées ont porté plainte. Les gendarmes du secteur enquêtent toujours. Et le veau reste introuvable.