VIDEO. Etats-Unis: Une rue entière congelée après une inondation

Ces images impressionantes ne sont pas tirées d’un film de science-fiction. Elles ont été capturées par un internaute près de Boston, aux Etats-Unis.

La scène surréaliste a été capturée et postée sur Twitter où elle a récolté près de 40.000 vues et a été reprise maintes fois par des médias américains.

La vague de grand froid sévit toujours dans sur la côte est des Etats-Unis et une rue de Revere près de Boston dans le Massachusetts a été paralysée par la glace. Les températures extrêmement basses ont congelé l'eau d'une inondation.

Les habitants des maisons ne peuvent plus sortir car la glace a atteint plusieurs centimètres de hauteur rendant toute sortie impossible et la rue impraticable.

Les réactions sur la vidéo ont fusé. Les utilisateurs de Twitter n’en reviennent pas.

« C’est fou ! »

« Oh mon dieu ! »

I know those people are suffering, hope they get some relief soon.