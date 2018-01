Etats-Unis: Donald Trump ridiculisé sur Twitter pour s'être attribué l'amélioration de la sécurité aérienne

Le tweet posté mardi 2 janvier par Donald Trump a suscité les moqueries des utilisateurs. — Capture d'écran @realDonaldTrump

Le président américain Donald Trump entretient une relation très privilégiée avec Twitter et apprécie particulièrement ce canal pour exprimer ce qu’il pense. Ce mardi, il a posté un commentaire en réponse à une étude publiée par le Réseau de la sécurité aérienne et son manque de précision a suscité les moqueries de nombreux internautes.

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news - it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Une bonne nouvelle

L’étude rapporte que l’année 2017 a été l’année la plus sûre jamais enregistrée pour l’aviation commerciale. On compte dix accidents et 44 morts sur les vols de petits appareils à hélices et les avions-cargos. A ce sujet, Donald Trump a tweeté : « Depuis que j'ai pris mes fonctions, j’ai été très strict sur l’aviation commerciale. Bonne nouvelle - il a été rapporté qu’il y avait Zéro morts en 2017, la meilleure année et la plus sûre enregistrée ! »

A cette déclaration, les utilisateurs du réseau social au petit oiseau bleu ont demandé ce qu'il entendait par « très stricte » ? Nombreux d’entre eux ont repris le mode de raisonnement du chef d’Etat pour le tourner en dérision.

“Very strict on Commercial Aviation.”



What does this even mean? What, if anything, has he done?There hasn’t been a deadly scheduled airline crash in the US since 2009. The 2017 news is a global achievement. https://t.co/phS2xs86hC — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) January 2, 2018

« Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’a-t-il fait, s’il y a quelque chose ? Il n’y a pas eu de crash aérien mortel aux États-Unis depuis 2009. Les nouvelles de 2017 sont une réussite mondiale. »

If Trump was a rooster, he'd try to take credit for the sunrise. https://t.co/skM1Y2Szjj — Jesse Ferguson (@JesseFFerguson) January 2, 2018

« Si Trump était un coq, il s’attribuerait le lever du soleil. »

Since flying on airplanes I have been very adamant that I did not want to die in an aviation accident. Good news - it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record! You're welcome — Haley Byrd (@byrdinator) January 2, 2018

« Depuis que j’ai piloté des avions, j’ai été très catégorique sur le fait que je ne voulais pas mourir dans un accident d’aviation. Bonnes nouvelles - il a été rapporté qu’il y avait Zéro morts en 2017, la meilleure année et la plus sûre enregistrée ! De rien »