VIDEO. Cet Allemand est obligé de boire 20 litres d’eau par jour pour survivre

Atteint d'une maladie rare, Marc Wübbenhorst, 36 ans, passe ses journée à boire de l'eau. — Capture écran Facebook @WDR Lokalzeit OWL

L’enfer. En Allemagne un homme de 36 ans doit boire 20 litres d’eau par jour afin de survivre, rapporte le magazine Neue Westfälische. Une quantité énorme sachant que pour être en bonne santé il est généralement recommandé, lorsque l’on est adulte, de boire 1,5 litre d’eau au quotidien.

Mais Marc Wübbenhorst ne boit pas autant d’eau pour le plaisir, d’autant que cela pourrait être dangereux. Il est atteint de diabète insipide. Cette maladie extrêmement rare provoque une grande soif et le besoin d’aller constamment uriner.

Concrètement, ses reins éliminent très régulièrement l’eau de son corps et en grande proportion, à savoir entre 4 et 10 litres chaque jour. Marc Wübbenhorst doit donc se rendre extrêmement souvent aux toilettes (jusqu’à 50 fois en une journée) et à nouveau boire de grandes quantités d’eau derrière afin de ne pas se déshydrater.

Si par malheur il ne le fait pas, ce dernier est pris au bout d’une heure de vertige et risque même la mort. Résultat, Marc doit toujours se trouver à proximité de toilettes. Difficulté supplémentaire pour cet homme : Il ne dort jamais plus de deux heures d’affilée la nuit, étant régulièrement pris d’une envie pressante…

Si Marc a accepté qu'un reportage soit fait sur lui, c'est pour faire connaître sa maladie. « Je veux que les gens entendent parler de cette maladie. Beaucoup de gens n’ont jamais entendu parler de ça", a-t-il confié au magazine allemand.