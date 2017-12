Etats-Unis: Meilleurs amis depuis soixante ans, ils découvrent qu'ils sont frères

Deux Américains d'Hawaï, Alan Robinson et Walter Macfarlane, ont découvert qu'ils avaient la même mère. — KHON2

C’est une jolie histoire de Noël venue d’Hawaï. Deux Américains, amis depuis soixante ans, ont découvert via un test ADN qu’ils étaient demi-frères. Ils ont annoncé la nouvelle à leurs familles avant le réveillon, raconte la chaîne locale KHON2.

Walter et Alan sont amis depuis le collège. Ils ont joué au football américain ensemble et s’affrontent régulièrement au crib (un jeu de cartes). Alan était adopté et Walter n’a jamais connu son père. Ce dernier a longtemps cherché à en savoir davantage sur ses origines et s’est tourné vers le site Ancestry.com. C’est finalement un test ADN qui a révélé qu’il avait le même chromosome X, et donc la même mère, qu’un certain Robi737. Qui n’était autre qu’Alan Robinson.

« On était sous le choc. On a comparé nos avant-bras poilus et c’était clair », plaisantent les deux hommes. Désormais, ils comptent profiter de leur retraite et voyager ensemble.