Après la robe, la tong, votre grand-mère... De quelle couleur est cette commode?

La toile s'interroge (encore) sur la couleur de cette commode. — Reddit

Une nouvelle énigme de la plus haute importance mobilise actuellement tous les efforts cognitifs des internautes. Avec quelles mystérieuses couleurs cette commode a bien pu être peinte ? Rose et blanc ? Gris et bleu ? Brou de noix et cuisse de nymphe ? Le mystère reste entier et le débat menace d’agiter les paisibles repas de famille dans des milliers de foyers. Cette question posée sur le forum Reddit, mobilise les rétines des plus téméraires depuis déjà dix jours.

Malgré les passionnantes discussions ayant découlé des précédentes investigations « cette robe est-elle blanche et or ou bleue et noire ? », ou « la tong est-elle rose ? », rester dans le doute s'avère ici insoutenable. Heureusement un génie de Photoshop a dévoilé au monde l’astuce pour connaître la véritable couleur de l’objet : rectifier la balance des blancs. La vérité éclate alors au grand jour : aussi incroyable que cela puisse paraître, la commode est bleue et grise. Non d’un gadget ! La communauté pour retourner dormir sur ses deux oreilles.