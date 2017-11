« Fuck Trump And Fuck You For Voting For Him » (« N**** Trump et allez vous faire foutre pour avoir voté pour lui »). Le message est clair et pourrait coûter cher à Karen Fonseca. La Texane a été arrêtée ce jeudi, chez elle et sous les yeux de sa fille de 6 ans, pour « fraude de crime exceptionnel ».

L’Américaine a expliqué à Eyewitness News que si le mandat datait du mois d’août, elle trouvait le « timing » un peu louche. Selon elle, son arrestation serait liée au sticker anti-trump collé à l’arrière de son véhicule et à la fronde lancée mercredi par le shérif du comté de Fort Bend (Texas).

« Une incitation à la haine »

Ce jour-là, Troy Nehls poste une photo de l’autocollant sur sa page Facebook. Un sticker qui, selon lui, est « une incitation à la haine ». Il demande dans la foulée que l’identité du propriétaire du camion lui soit révélée.

Si le post a été supprimé dès le nom de Karen Fonseca livré, l’affaire ne s’est pas arrêtée là. La Texane est donc arrêtée (et libérée le soir même contre une caution de 1.500 dollars) et l’autocollant est depuis au cœur d’un débat sur la liberté d’expression. Avec d’un côté les soutiens à Karen Fonseca, de l’autre ceux du shérif.

Pas de « violation » de la Constitution.

Les internautes ont rapidement critiqué le post et parlé « liberté d’expression » ou « l’excès de zèle » du shérif qui envisagerait de se présenter au Congrès et pourrait intenter une action en justice contre Karen Fonseca. L’American Civil Liberties Union (ACLU) a, elle, rappelé à Troy Nehls que la Constitution qu’il défend chaque jour soutient la liberté d’expression.

Quant à John Healey, le procureur du district de Fort Bend, il a déploré que le shérif ne l’ait pas consulté pour s’informer de la nature de cette soi-disant « action anti-Trump ». Et de préciser que cet autocollant ne relevait pas d’une « violation » de la Constitution. Karen Fonseca a, elle, déclaré à CNN qu’elle n’allait pas « enlever » l’autocollant parce qu’elle « sait » qu’elle ne « viole aucune loi ou aucune règle ».

Naomi Mackako