Etats-Unis: Un enfant aurait détruit pour 1.300 dollars de maquillage dans un magasin Sephora

1.300 dollars de fards à paupières ont été réduits en miettes. — Brittney Nelson

Attention ! Les images qui vont suivre risquent de heurter la sensibilité des « make-up addicts ». Alors que la maquilleuse professionnelle Brittney Nelson se promenait dans les rayons de Sephora [la chaîne de magasins de vente de parfums et de produits cosmétiques française] à Augusta en Géorgie, elle a eu une vision d’horreur.

Samedi, un étalage entier de fards à paupières de la marque Makeup Forever a été détruit. Cinquante-deux fards au total ont été réduits en miettes. Ecrasés, éventrés, brisés… ruinés. Bouleversée de voir l’objet de sa passion ainsi détérioré, Brittney a photographié la scène « cauchemardesque » et a partagé sa consternation sur Facebook.

N’allez pas acheter votre maquillage avec vos « petits humains »

D’après elle, c’est un enfant qui est l’auteur de ce sacrilège. Elle serait entrée dans le magasin au moment où une mère et son enfant se précipitaient en dehors des lieux. « Les empreintes de pas scintillantes nous ont aidés à deviner que c’était un minuscule humain » a-t-elle déclaré.

La jeune mère passionnée de maquillage, exhorte donc les mamans à ne pas se rendre dans les boutiques de cosmétiques avec leurs enfants. « Les mamans, s’il vous plaît n’allez pas acheter votre maquillage avec vos "petits humains" », a-t-elle supplié. « Ce n’est pas amusant pour vous… ni pour eux… ni pour le produit coûteux ». Et de poursuivre : « Personnellement, j’ai dû emmener [ma fille] dans de nombreux magasins de maquillage quand elle était petite et la règle était stricte : "mains dans les poches". Et maximum dix minutes pour moi. C’était très utile, donc si vous devez [le faire] avec vos gamins, je suggère de l’essayer ».

Warning: if you're a makeup junkie this could break your heart 💔😱 #cosmetips A post shared by Cosmetips (@cosmetips) on Aug 16, 2017 at 10:05am PDT

1.300 dollars de maquillage partis en fumé

La spécialiste du maquillage estime la valeur des cosmétiques à hauteur de 1.300 dollars. Bien qu’elle ait été dévastée à la vue de ce spectacle, elle dit que les employés de Sephora n’auraient pas pu mieux gérer la situation : « En un rien de temps, ils ont repris leurs esprits, sorti un chariot, emporté l’étalage, nettoyé le reste et le sol », a-t-elle précisé à INSIDER.

Une cinquantaine de fards à paupières ont été détruits. - SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Sur la Toile, certaines utilisatrices se sont indignées que Brittney Nelson fasse preuve d’aussi peu de compréhension, estimant que ce n’était pas de la faute des parents et que parfois il était difficile de « laisser ses enfants derrière soi » pour aller faire du shopping.

La «make-up artist» qui comptabilise plus de 6.000 abonnés sur sa page Facebook a déclaré qu’elle ne souhaitait aucunement « bless [er] » qui que ce soit ni être « méchante ». Avant d’ajouter : « Si je vois un enfant faire ça dans un magasin, je vais juste proposer mon aide à la mère ». « C’est ce que nous, les mamans, nous faisons », a-t-elle conclu.