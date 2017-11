Angleterre: Une application aide une enfant amnésique à gérer ses souvenirs

L’application enregistre directement sur la tablette tout ce que dit l'enseignante. — POUZET/SIPA

Haiyana Zhang, une informaticienne experte en innovation est venue en aide à la jeune Aman, 10 ans. La petite Britannique a de sévères troubles de la mémoire depuis un accident de voiture survenu en 2015, alors qu’elle rentrait avec sa famille d’un mariage.

Touchée par son histoire, Haiyana Zhang a réalisé une application permettant à la petite fille de gérer ses souvenirs et d’être plus autonome en cours. « Il faut deux corrections » a expliqué l’informaticienne. Et de préciser : « Une pour l’aider en classe afin qu’elle ne reste pas derrière ses camarades. Et une autre pour stocker ses souvenirs familiaux pour qu’elle puisse se souvenir de son enfance. »

Difficile et insoutenable

Aman était bonne élève avant l’événement tragique qui a fait basculer sa vie et celle de sa famille. Sa mémoire à court terme étant très faible, il lui est difficile de suivre normalement les cours sans une constante assistance pédagogique. Le quotidien de la jeune enfant est vite devenu insoutenable.

Après des semaines de dur labeur et de codages difficiles, Haiyana est parvenue à élaborer l’application qui facilitera le quotidien de l’enfant. En cours, à l’aide d’un micro accroché aux vêtements de l’enseignante, l’application enregistre directement sur la tablette tout ce qui est dit et le retranscrit textuellement.

Aman peut ensuite réécouter autant de fois que nécessaire l’enregistrement en sélectionnant le paragraphe qui l’intéresse. A la maison, sa famille peut également ajouter dans l’application des photos et des vidéos familiales, y inscrire leurs vies tout simplement. Avec cet outil inestimable, Aman pourra se souvenir de chacun des moments précieux de sa vie.