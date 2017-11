Mon anniversaire, ce fiasco:«Plus jamais je ne le fêterai !»

Le jour de son anniversaire, tu parles d'une fête... — Pixabay

« Happy Birthdead » est sorti dans les salles mercredi.

Piégée dans une boucle temporelle, une étudiante vit une journée d'anniversaire peu ordinaire qui s'achève systématiquement dans des conditions macabres.

Nos internautes ont également vécu des journées d’anniversaire qui ont viré au fiasco.

Ah, votre anniversaire… Les fêtes organisées par vos parents où vous retrouviez tous vos petits camarades d’école, vos yeux émerveillés devant tous ces cadeaux offerts avec bienveillance, les cotillons, les sourires et mots doux de vos proches… Cette journée-là, c’est VOTRE jour et rien ne pourra contrarier votre humeur joviale. Ce sentiment d’être pour quelques heures, un être vraiment particulier autour duquel le monde n’en finit pas de tourner. Que de chouettes souvenirs, que de moments extraordinaires à passer. Vous saisissez bien l’image ? Alors, oubliez. Votre anniversaire peut rapidement se transformer en enfer. Belle-mère qui met super mal à l’aise, opération en urgence, salon qui prend feu… Les internautes de 20 Minutes ne manquent pas d’anecdotes transformant VOTRE jour (vous vous rappelez ?) en calvaire. Comme dans « Happy Birthdead », qui vient de sortir en salles. Florilèges.

Merci pour ce moment

Virginie a reçu un cadeau dont elle se serait volontiers passée : « En allant au collège le jour de mon anniversaire, un oiseau a fait ses besoins directement sur ma tête. J’ai dû aller chez une amie me laver. »

Pour ses 30 ans, Lorène a eu le privilège d’être officiellement… larguée par son copain mais il n’est pas parti sans rien : « Il m’a mis à la porte la veille en m’extorquant 900€. » Conséquence : « J’ai fêté mes 30 ans avec ma mère, une brique de soupe et des cartons. » Folle ambiance.

Sandryne, quant à elle, a eu la peur de sa vie pour ses 15 ans : « J’ai voulu sauter dans un train en marche et je me suis vautrée et fais traîner par le train sur quelques mètres. » Heureusement, elle en est sortie parfaitement indemne et surtout, elle n’a pas oublié l’essentiel : « J’avais dans la main une bouteille de parfum qu’on m’avait offert. Je n’ai jamais lâché la bouteille qui est restée intacte. »

SOS Urgences

Cathy l’a également échappé belle : « Pour mes 11 ans, je me suis retrouvée hospitalisée dans le coma pendant 18 heures suite à une chute sur la tête en cours de récréation. » Seul soulagement à cette grave mésaventure, elle ne se souvient plus vraiment de l’épisode.

Cet « anniversaire de rêve » qui se conclut à l’hôpital, Amandine en a fait l’expérience : « Je me suis fait opérer de la vésicule en urgence le jour de mon anniversaire le 2 décembre 2008. » La piqûre d’anesthésie en lieu et place des bougies, ce n’est vraiment pas l’idéal.

18 ans, le plus bel âge de la vie qu’ils disaient… Ce n’est pas l’avis d’Isabelle qui a vécu ce passage vers le monde adulte de manière très indigeste : « Quelques jours avant mes 18 ans, nous décidons mon copain et moi d’aller manger un plateau de fruits de mer. J’ai passé mon anniversaire entre mon lit et les toilettes avec une sacrée intoxication. » Cela n’a pas empêché ses amis de partager le gâteau.

Pour l’anniversaire de la maman d’Amandine, le feu a pris.. au sens strict du terme : « J’ai organisé un repas surprise pour l’anniversaire de ma maman. C’était une fondue et son copain a voulu remettre de l'alcool dans le brûleur… La nappe a pris feu puis ce fut une petite partie du salon. » Par chance, ils avaient un extincteur sinon ils auraient terminé cette soirée très particulière en compagnie des pompiers.

« Plus jamais je ne fêterai mon anniversaire ! »

Célia (le prénom a été modifié), elle, a voulu faire les choses en grand cette année pour ses 33 ans. Elle a tout simplement vécu… le pire anniversaire de son existence : « J’invite des gens du village, des amis, et de la famille. On fait ça dans le jardin avec barnums, tables et paella géante. Et là, c’est la catastrophe ! Ma belle-mère arrive, elle prend la tête à tout le monde et ne me lâche pas de la soirée. "A quel moment lances-tu la paella ? ", "dépêche-toi d’ouvrir tes cadeaux ", "il faut que tu fasses la vaisselle "… encore, et encore, inlassablement toute la soirée. » Elle a tellement bien « plombé l’ambiance que les gens du village prient pour ne pas la voir au prochain événement du comité des fêtes. » Poursuivie par les conséquences de l’événement pendant des semaines, elle est sûre maintenant d’une chose : « Plus jamais je ne fêterai mon anniversaire ! »

À 20 Minutes, nous avons une astuce pour oublier tous ces moments cauchemardesques. Célébrez tous vos non-anniversaires, vous aurez 364 jours par an pour oublier VOTRE jour maudit.