VIDEO. Etats-Unis: Une école de Miami propose à ses élèves des sacs à dos pare-balles

Les inserts de protection doivent être glissés dans les sacs à dos des élèves. — ISOPIX/SIPA

La Florida Christian School, une école chrétienne privée de Miami (Etats-Unis), propose à la vente des panneaux pare-balles, en partenariat avec une compagnie d’armement. Sur le site internet de l’école, les panneaux pare-balles sont proposés dans la liste des fournitures scolaires, entre les sweat-shirts et les tee-shirts. Ces panneaux de protection doivent être glissés dans le sac à dos des élèves.

Des classeurs et des tablettes blindés

Les parents peuvent commander cet objet hors du commun en remplissant un simple formulaire. George Gulla, doyen des élèves et responsable de la sécurité scolaire à la Florida Christian School, a déclaré à CNN que les panneaux pare-balles renforceraient le « niveau de protection en cas de tireurs actifs ». Et de préciser : « Les enseignants sont formés pour apprendre aux élèves à utiliser leur sac à dos comme un bouclier pour se protéger. »

Le panneau pare-balle est vendu 120 dollars et pèse un peu moins d’1 Kg - ISOPIX/SIPA

Le panneau est vendu à 120 dollars et pèse un peu moins d’1 kg. Il peut arrêter la balle d’un pistolet mais pas celle d’un fusil. Bien que l’école n’ait jamais connu d’épisode de tir, le contexte de fusillades de masse aux Etats-Unis pousse les établissements scolaires à s’équiper pour protéger les élèves d’éventuelles attaques. Les parents d’élèves peuvent aussi acheter des classeurs et des tablettes blindés.

Une « solution rapide » à un problème de fond

Certains spécialistes de la sécurité scolaire tels que Kenneth Trump (qui n’est pas de la famille de Donald Trump) critique cette « solution rapide » à un problème de fond. « La première et meilleure ligne de défense est un corps bien formé » a-t-il déclaré à CNN. Et de poursuivre : « Si vous avez besoin d’un sac à dos pare-balles, n’avez-vous pas [aussi] besoin d’un sac à l’avant, d’un couvre-chef et d’une protection pare-balles pour le reste de votre corps jusqu’aux orteils ? ».

Le spécialiste a reconnu le bien-fondé de cette intention mais a estimé que ces produits de protection ne sont pas adaptés « pour un environnement centré sur l’enfant ». A noter qu’au Minnesota, une école a investi 25.000 dollars dans des tableaux pare-balles.