Trois modèles de boules à neige à l’effigie du Président.

Bientôt en vente dans une boutique du Touquet.

Peut-on faire commerce de l’image du président ?

Une consécration ? A l’instar de la Reine d’Angleterre, le président français, Emmanuel Macron, a désormais des objets en vente à son effigie. En l’occurrence, il s’agit de boules à neige distribuées par le concept-store les Parisettes.

«Avec François Hollande, ça aurait été moins vendeur»

Depuis le mois de juillet, on peut acheter des boules à neige Macron. Ces objets insolites ont néanmoins été présentés officiellement au salon Maison et objets, à Paris, en septembre dernier. Depuis, les Parisettes, un concept-store parisien qui fait aussi de la vente en ligne, a déjà écoulé « plusieurs centaines de ces objets qui sont à la fois assez jolis, clin d’œil et un peu kitsch », assure une porte-parole de la marque.

« C’est pour se faire plaisir ou offrir à des gens qui l’aiment bien ou qui ne l’aiment pas », poursuit cette même source. « On y a pensé avec Macron, c’est un bon sujet, c’est nouveau, ça change. Avec François Hollande, ça aurait été moins vendeur ».

Les boules à neige Macron sont vendues 10 euros. Il en existe trois modèles différents : « celui qui marche le mieux représente le Président devant un drapeau français orné des étoiles de l’Union européenne ». Les deux autres le représentent assis avec des petites bulles contenant les phrases « Et en même temps » et « Vivement le Touquet ».

Made in France

D’ailleurs, le modèle spécial Touquet, ville du Pas-de-Calais dans laquelle le couple présidentiel possède une maison, est en rupture de stock. « Nous en avons commandé d’autres qui sont actuellement en fabrication dans l’Ain, c’est du ''made in France'' », explique-t-on chez les Parisettes. Un commerçant du Touquet, le magasin Autre chose, a déjà commandé 24 exemplaires de la boule « Vivement le Touquet ».

Outre le côté anecdotique, on est en droit de s’interroger sur la légalité de la démarche. De l’aveu même des Parisetttes, aucune autorisation n’a été demandée à l’Elysée pour utiliser l’image du Président. Or, même s’il s’agit d’un personnage public, il conserve son droit à l’image. La loi précise que l’on peut utiliser l’image de personnalités publiques sans demander d’autorisation uniquement a des fins d’information. Contactée, la Présidence de la République n'a pas donné suite.

Mikael Libert