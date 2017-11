VIDEO. Vatican: Le pape François sort de ses gonds et invite les fidèles à déposer leurs téléphones mobiles

Le pape François s'est adressé à des milliers de personnes, mercredi 8 novembre, place Saint-Pierre au Vatican. — Giuseppe Ciccia/PACIFIC P/SIPA

Il arrive que la technologie nous déconnecte de la réalité et nous empêche de jouir pleinement du moment présent. C’est ce qu’a déploré le pape François mercredi. Le souverain pontife a ainsi tapé du poing sur la table, en pleine messe, devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, au Vatican.

« La messe n’est pas un spectacle »

Alors qu’il rappelait à l’auditoire – au moyen d’exemples - la raison de certains dogmes chrétiens, François est sorti de son texte, et s’est indigné de voir tant de personnes plus préoccupées par leur téléphone portable plutôt que par l'opportunité d'admirer « la beauté qui se cache dans la célébration eucharistique ».

« Lors de la célébration, le prêtre dit-il “Élevons nos cœur”, et pas “Levons nos téléphones pour faire des photos” ». Et le Saint-père d’ajouter : « Quelle mauvaise chose ! Cela me rend tellement triste quand je célèbre ici sur la place ou dans la basilique et que je vois tant de mobiles levés, pas seulement des fidèles, même de certains prêtres et évêques ! S’il vous plaît… La messe n’est pas un spectacle ».

Une façon pour le pape de forcer les fidèles à se déconnecter de leurs téléphones portables et de les reconduire gentiment sur le droit chemin.