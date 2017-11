Creuse: Un agriculteur met en vente sa ferme et ses 180 brebis sur Le Bon Coin

INSOLITE Il cherche un successeur pour cause de départ à la retraite...

Une brebis. (Photo illustation) — Pixabay

C’est une annonce pour le moins originale. Un agriculteur creusois a mis en vente sur le site Le Bon Coin sa ferme et son élevage ovin pour cause de départ à la retraite dans les prochains mois. Il « cherche un repreneur pour son exploitation agricole de 20 hectares en propriété, située au nord de la Creuse, orientée production d’agneaux fermiers de boucherie ».

L'annonce de l'agriculteur creusois sur le site de vente. - Capture écran - Le Bon Coin

L’exploitation de Philippe Le Quentrec est précisément installée à Moutier-Malcard. Depuis plusieurs années, il y élève près de 180 brebis et 4 béliers selon Le Populaire du Centre. Mais aujourd’hui, c’est la fin de l’histoire pour lui et son élevage. Il met donc en vente sa maison, ses bâtiments, un mobil-home et surtout ses animaux pour le coup.

>> A lire aussi : Cadeau du ciel? Une église mise en vente pour 50.000 euros sur Le Bon Coin

Il cherche un profil bien particulier

Alors pourquoi passe-t-il par Le Bon Coin ? Il est bien passé par les structures habituelles au départ comme la Safer (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) mais l’agriculteur creusois semble rechercher un profil bien particulier comme il l’explique dans l’annonce : « L’exploitation à haut niveau technique qui est menée en agriculture très raisonnée est destinée à un couple dont une personne s’occupe de l’élevage et l’autre de la commercialisation. »

#Agriculture Cet éleveur installé en #Creuse met en vente ferme et troupeau sur Le Bon coin https://t.co/7L0dJjiXtD pic.twitter.com/2KQ3KQOWRy — Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) November 5, 2017

Malgré des centaines d’appels en quelques semaines, il n’a pas trouvé encore ces successeurs. Philippe Le Quentrec a tout de même des contacts sérieux mais il ne veut surtout pas se tromper au moment de confier ses bêtes. Le prix de vente de son exploitation est de 250.000 euros. Avis aux amateurs.

>> A lire aussi : Pénurie: C'est «Le Bon Coin» pour trouver du beurre!