VIDEO. Alaska: Un phoque de plus de 200 kg bloque une piste d'aéroport

Il n’est pas rare que des animaux soient retrouvés sur les pistes de petits aéroports ruraux. Mais celui qu’a rencontré Scott Badcock lundi dernier, l’a vraiment surpris. L’employé de l’aéroport Wiley Post-Will Rogers Memorial de la ville d’Utqiavik n’avait jamais vu ça.

Le chef de service dit avoir vu « un grand phoque barbu » affalé sur la piste. « C’était très étrange de voir le phoque, j’ai vu beaucoup de choses sur les pistes, mais jamais [ça] », a confié Scott Babcock à ABC News. Il a ajouté qu’il s’attendait à ce qu’il s’agisse d’un « petit phoque tacheté, pas d’un phoque barbu de plus de 200 kg ».

Le personnel de l’aéroport n’étant pas autorisé à manipuler les mammifères marins, Scott Badcock a contacté des agents de la sécurité animale et a filmé l’énorme bête en les attendant. Il a partagé la vidéo visionnée plus de 140.000 fois sur son compte Facebook.

Le phoque a finalement été déplacé à l’aide d’une souffleuse à neige et d’un traîneau.

