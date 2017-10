Etats-Unis: Une cycliste fait un doigt d'honneur à Donald Trump

La cycliste a adressé un doigt d'honneur au président américain jusqu'à l'intersection suivante. — BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Samedi, alors que Donal Trump revenait d’une longue séance de golf de quatre heures au Trump National Golf Club, le convoi présidentiel a croisé sur sa route une cycliste qui a profité de l’occasion pour exprimer son mécontentement à l’égard du président américain.

La femme portant un casque et un haut blanc a tendu le bras gauche et levé fièrement son majeur. Elle a adressé un doigt d’honneur décomplexé jusqu’à l’intersection suivante où elle a pris une autre direction. Les journalistes sur place ont capturé l’image, qui selon le Washington Post, « restera dans les annales ». La photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux où elle a été partagée et commentée des milliers de fois.

Cyclist who flipped off president's motorcade as it left golf club enters the annals of presidential hecklers https://t.co/e8P1G9Esh3 — Washington Post (@washingtonpost) October 29, 2017

Fais c’que je dis, pas c’que je fais !

D’après un calcul de NBC, depuis la prise de ses fonctions le 20 janvier dernier, Donald Trump a passé au total 76 jours à pratiquer son sport favori. Et pourtant, en 2014 il avait critiqué son prédécesseur Barack Obama pour avoir joué au golf.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2014

« C'est incroyable, avec tous les problèmes et les difficultés que rencontrent les Etats-Unis, le président Obama passe la journée à jouer au golf. Pire que Carter », avait-il tweeté.

Au cours de sa campagne, l’actuel président américain avait promis qu’il ne jouerait pas pendant son mandat car il y a « trop de travail ».