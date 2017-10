VIDEO. En pleine tempête, un avion a failli percuter la piste

Un avion décolle de l'aéroport de Salzbourg en Autriche — SCHNEIDER PRESS/SIPA

Après plus d’une heure de vol, les passagers du vol E4 503 en provenance de Franckfort en Allemagne pensaient être arrivés à bon port. C’était sans compter les vents violents dela tempête Herwart qui ont quelque peu modifié le plan de vol du Boeing 737.

Comme une large partie de l’Europe centrale, l’aéroport de Salzbourg en Autriche a été balayé ce dimanche par de fortes rafales de vent. En approche finale, l’avion de la compagnie polonaise Air Enter, a été fortement ballotté. L’une de ses ailes a failli percuter le tarmac. Estimant l' atterrissage impossible, le pilote a opté pour un « touch and go » et a redonné de l’altitude à l’appareil. Le vol est finalement retourné à Franckfort, où il s’est posé sans encombre. Pour les passagers, c’est comme… s’ils n’étaient jamais partis.